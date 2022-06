Dal 2001 mi occupo della progettazione di giardini, terrazzi privati, aree pubbliche, affiancando interventi di edilizia civile, pubblica e privata. Collaboro con studi di architettura e di paesaggismo e offro consulenza a giardinieri, aziende agricole ed associazioni per lo sviluppo di progetti culturali e sociali.

Nei miei lavori la scelta dello stile, dei colori e degli arredi è fatta per sposarsi al meglio con le architetture e il paesaggio circostanti, ma soprattutto per interpretare al meglio i desideri della committenza, nell’intento di creare un luogo che faccia stare bene in ogni momento, all’aperto o semplicemente contemplato da una finestra.

La selezione delle piante viene fatta scegliendo fra le più adatte al contesto, in grado di richiedere un basso grado di manutenzione e soprattutto un minor impatto ambientale: piante rustiche, mai scontate, in grado di valorizzare il giardino in ogni suo angolo e, perchè no, di sorprendere.