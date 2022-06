ANTONELLA TESEI, vive e lavora a Milano.

Ha conseguito la laurea presso la Facoltà d’Architettura del Politecnico di Milano nel 1990. Fino al 1993 ha collaborato con il Comune di Corsico (Mi), per la redazione del progetto del Parco Travaglia. Negli stessi anni ha lavorato con l’architetto Gian Carlo Carcano ai progetti di ristrutturazione del teatro milanese Carcano e di restauro del teatro di Vigevano.

Nel 1993 ha aperto uno studio d’architettura con Elena Brivio con la quale ha realizzato edifici residenziali, terziari e spazi espositivi per privati, imprese di costruzioni e società immobiliari come Pirelli Re e Lloyd Adriatico.

Trai progetti più rappresentativi troviamo il progetto di restauro e allestimento del Museo dell’olio Sommariva, un edificio residenziale costruito ad Albenga (Sv) e la sede dell’Impresa di Costruzioni Edillombarda Spa a Milano.

Dal 2006 svolge l’attività professionale in modo indipendente realizzando su tutto il territorio nazionale progetti d’architettura, interni e recupero.

Nel corso degli ultimi anni ha disegnato due ville a Siziano (Pv), e ha recuperato edifici d’interesse storico e ambientale a Milano, in Sardegna e Toscana. Tra gli altri ricordiamo il progetto dell’Hotel Mulino Grande di Cusago (Milano) e la sua abitazione-studio di Milano.

Il linguaggio architettonico di Antonella Tesei coniuga la compattezza delle forme con l’articolazione degli spazi interni, che si traduce in ambienti in grado di accogliere con funzionalità ed eleganza. Dedica grande attenzione all’uso del colore, alla ricerca d’innovative declinazioni dei materiali naturali e alla progettazione dei dettagli. Il disegno degli elementi d’arredo e degli spazi all’aperto, realizzato per molti dei suoi interventi, nasce dalla volontà di interpretare ogni aspetto del progetto con una grande coerenza concettuale.

Design:

Gli arredi e i complementi di Antonella Tesei realizzati a completamento di vari progetti d’interni e appartenenti alla sua collezione Oggetti Imperfetti sono realizzati in acciaio cor-ten, bronzo, ottone acidato e in ferro finito con diversi tipi di verniciatura o con bagni di bronzo e rame.

Antonella Tesei al momento concentra la sua ricerca nel campo del design sui materiali metallici. Di questi ama la versatilità, la possibilità del totale riciclo e di ottenere sezioni molto contenute che avvicinano la materia al tratto del disegno, garantendo un’assoluta aderenza tra progetto e oggetto.

Sono elementi dall’aspetto leggero ma resistenti, fatti per durare nel tempo.

Le scelte formali propongono composizioni geometriche e grafiche per gli interni e l’interpretazione di motivi naturali per gli arredi esterni.

Dal 2013 lo specchio Frame è prodotto da De Castelli.