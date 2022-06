Il nome sottolinea la doppia identità dello studio: una rivolta alla ricerca ed una al design di prodotto e grafica.

La ricerca prevede un continuo aggiornamento sulle nuove tendenze, nuovi materiali e tecnologie; la visualizzazione di scenari per le imprese e l'ideazione di concept che si estende fino alla realizzazione di prototipi con contenuti tecnologici e funzionali. Il design di prodotto è incentrato principalmente sulla casa, dove lo sviluppo di progetti è portato dal brief fino ad una prima ingegnerizzazione del prodotto, con modelli di verifica e prototipi. L'aspetto grafico in massima parte è dedicato allo studio di interfacce, in cui il risultato estetico non prescinde dal miglioramento dell'usabilità. La volontà di mantenere all'interno dello studio un forte aspetto rivolto alla ricerca incentiva i rapporti con le università, con cui sia Monica che Carlo collaborano. La relazione con gli studenti continua al di fuori della scuola con workshop estivi che hanno portato alla nascita di "spazio 75cm": un laboratorio interno allo studio, ma svincolato dai progetti con committenti; uno spazio creativo senza limitazioni.