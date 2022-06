Fa.Pi.R. è leader qualitativo nel cuore della Lombardia per la realizzazione delle finiture interne della vostra casa: nelle nostre sedi potrete trovare dalla pavimentazione in legno o ceramica, ai caminetti e stufe, ai sanitari, a scale e porte. Il tutto delle migliori marche e, soprattutto, con completa assistenza, nella scelta, di personale competente. In ogni show room sono presenti architetti ed arredatori in grado di garantirvi una panoramica sempre aggiornata delle produzioni mondiali, e di interpretare i vostri bisogni, coniugandoli con le esigenze tecniche della vostra abitazione.

Le due anime principali dell'azienda, da un lato pavimenti, sanitari, porte e scale, dall'altro caminetti, stufe, barbecue, convivono all'interno di Fapir, ma sono affidate a diversi membri dello staff, appositamente formati, per garantire la corretta competenza in materie con specificità talmente diverse. Fa.Pi.R. si propone come vetrina di grande prestigio dove offerta espositiva di alto livello e progettazione convivono con requisiti di raffinatezza, modernità, comfort e design. Fa.Pi.R. propone un nuovo concetto dell'abitare a 360°. Prodotti, idee e contenuti in grado di rispondere alle esigenze del singolo cliente e capaci di anticipare nuove tendenze in fatto di design e stile in ogni ambiente della casa. La giusta miscela dei materiali in esposizione aiutano ad accontentare ogni esigenza di praticità e gusto. Ceramica, pietra, legno, focolari e stufe sono solo il punto di partenza per progettare, costruire e realizzare il proprio habitat ideale.