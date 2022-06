maisonFire è parte di un gruppo nato nel 1962, che da metà degli anni '90 con passione, impegno e risorse si è dedicato all'affascinante mondo del camino. Oggi maisonFire è l'azienda leader in Italia nel fuoco di design "alternativo", inteso come tutto ciò che rappresenta il futuro, l'innovazione e la sperimentazione tecnica e stilistica, unendo l'amore per i nuovi combustibili (come il bioetanolo), le nuove tecnologie (come il funzionamento elettrico con "vaporizzazione") o le vere eccellenze europee (le stufe a legna ad accumulo e a pellet) con il design di livello elevatissimo che ormai si è imposto in Europa come "stile maisonFire".