EF_Archidesign

Ci occupiamo di progettazione e ristrutturazione di spazi interni ed esterni, per offrirvi una soluzione completa che possa garantire un prodotto edilizio completo e qualitativamente elevato, così da soddisfare tutte le vostre aspettative.

I nostri lavori, che riguardano sopratutto spazi residenziali e commerciali, hanno come comun denominatore la scienza ergonomica: l’interazione tra l’uomo e lo spazio. L’architettura non è nulla senza un uomo che possa goderne. La vostra casa sarà un contenitore perfettamente calzante ad ogni esigenza e risponderà a tutti gli obiettivi che ci siamo posti in fase di progetto: il nostro lavoro di design di interni, collima con l’arte del saper costruire (in tempi certi!) per garantire gli elevati standard che ci siamo imposti, sia in termini di sicurezza, che di tecnologia, che di qualità edilizia e di comfort.