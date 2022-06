Egoitaliano nasce da questa dichiarazione di intenti che riassume l’esperienza dei soci fondatori dell’azienda. A questo know how si è aggiunta una visione imprenditoriale innovativa che ha portato l’azienda a scegliere di operare in un mercato già maturo ma con prerogative volte ad attuare una strategia di differenziazione fondata sul “ritorno all’essenza” del mobile imbottito. Un ritorno al valore inteso come una scelta di coerenza secondo il principio del “lessi is more” tanto caro al maestro Mies van der Rohe.Una scelta imprenditoriale che ha portato Egoitaliano a conquistare in pochi anni, nel canale di vendita “business to business”, una posizione di rilievo tra i maggiori player italiani del settore. La conoscenza delle dinamiche produttive e della distribuzione, unitamente alla storicità dei rapporti con la rete vendita, clienti e fornitori è stata una base importante per il decollo del progetto.Un successo confermato da numeri positivi anche all’estero con clienti in mercati considerati ad alto potenziale di crescita. Egoitaliano ha fatto registrare uno sviluppo costante ed equilibrato nel tempo che ha permesso di attuare una progressiva strategia di marketing internazionale attraverso canali di vendita diretta all’estero in particolare nei paesi più ricchi dell’Europacentrale. Un risultato raggiunto integrando competenze commerciali consolidate interne ed esterne in mercati ben conosciuti e con un potenziale di vendita rilevante per il mobile imbottito “Made in italy”. EgoItaliano che ha sede a Matera, è oggi un’azienda snella e flessibile che opera nel principale distretto produttivo italiano del mobile imbotto.