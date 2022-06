Turati T4 inizia la propria attività negli anni '60, in un distretto territoriale denominato Brianza a circa 20 Km a nord di Milano, nel quale sono presenti le realtà produttive più importanti del settore dell'arredamento in Italia. E' in questo distretto, caratterizzato anche dalla presenza di maestranze qualificate e specializzate, che ha inizio proprio in questo periodo quella collaborazione fra produttori e designers che ha permesso nei decenni successivi lo sviluppo e la creazione del "Made in Italy" anche nel settore dell'arredamento.

E' di questi anni la collaborazione con l'arch. Angelo Moscatelli che dagli anni '70 fino al 1990 collaborerà nella realizzazione di prodotti specifici per la zona living. Nel 1990 con la collaborazione dell'arch. Martino Perego, nasce il programma TRIPLO caratterizzato da una forte flessibilità compositiva, adeguato a progettisti ed arredatori d'interni. Dal 2007 il programma è sviluppato e diretto dal designer Giuseppe dell'Orto.

Se design, artigianalità e qualità hanno contraddistinto il percorso creativo degli anni ’90, è negli ultimi anni che l’identità del prodotto si è sempre più associata all’innovazione tecnica per interpretare le esigenze di una zona living della casa sempre più dominata dalla tecnologia e dal nostro bisogno di benessere.