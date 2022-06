VILLA home collection è una linea

esclusiva di mobili e complementi d’arredo nata da una ricerca stilistica che ha le sue radici nello studio acustici per la realizzazione di strumenti musicali a percussione.

La scelta delle forme e dei modelli prende spunto dal proprio percorso artistico-artigianale di sviluppo della particolare linea tonda secondo una tecnica unica, ma anche dalle moderne tendenze di design e dalle forme chiare e pulite dello stile nordico.

Il risultato è una collezione contemporanea sostenuta da un gusto elegante e da una contaminazione garbata in cui ogni oggetto è caratterizzato da una straordinaria leggerezza e pulizia formale, privo di decorazioni aggiunte, se non come dettaglio di eleganza.

Una produzione concepita e realizzata in Italia che non nasce in grande serie, ma dal connubio di tecnologia, scelte accurate dei materiali e lavorazione artigianale. Tutto questo conferisce ad ogni pezzo integrità e funzionalità a cui si accompagna l’affascinante imperfezione della lavorazione manuale d’artista.