TOSCONOVA nasce come produzione di mobili imbottiti nel 1963.

Nel 2008 a fronte di una richiesta sempre più di alta gamma è stato creato un apposito

reparto di ricerca e sviluppo per la creazione di modelli, brevetti e progettazione in

genere.

Qui architetti, designer e progettisti lavorano per le nuove collezioni, ordini custom made,

ricerca e sviluppo di materiali e nuove tecniche di lavorazione.

Al suo interno avviene la progettazione dei nuovi modelli, delle produzioni di falegnameria

e delle luci. In affiancamento ai progettisti l’azienda ha creato un reparto di

comunicazione e grafica e uno studio fotografico interno, facendo di Tosconova un

laboratorio creativo a 360°.

Grazie all’acquisizione di personale altamente specializzato, oltre alla storica tappezzeria

sono nati così anche i laboratori di decorazione, verniciatura, falegnameria, illuminazione,

tappeti.

Infatti, oltre alla produzione di mobili e imbottiti, l’azienda produce una linea di tappeti,

tende, materassi, biancheria da letto e accessori.

Nel 2012 Tosconova inizia a lavorare alla collezione di lampade “ILLUMINA”, presentata

durante il salone del mobile di Milano del 2014 con grande successo.

Nell’ultimo anno sono state effettuate due forniture alberghiere molto importanti che

hanno richiesto la creazione di un apposito reparto contract (progettazione, certificazioni,

produzione), dove i modelli in serie vengono sviluppati e prodotti dopo aver formato il

personale su ciascun modello.

Per il Portrait Firenze (http://www.portraitfirenze.com), punta di diamante della Lungarno

Alberghi di proprietà della famiglia Ferragamo sono stati prodotti tutti gli arredi, imbottiti,

mobili, complementi, tendaggi nonché tutto l’arredo per il prestigioso ristorante Caffè

dell’Oro ad esso collegato (http://www.lungarnocollection.com/en/eat-drink-e-shop/caffedelloro-

florence/).

Per l’Excelsior Hotel di Firenze di proprietà Starwood sono stati prodotti gli imbottiti delle

camere e delle suite www.westinflorence.com/it .

Oggi Tosconova è un’azienda pronta ad accogliere ogni richiesta di produzione che

richieda un arredamento di qualità prodotto in modo sartoriale in Italia come un vero

Tailor Made in Italy deve essere.