Fondata nel 1925, e arrivata oggi con orgoglio alla quarta generazione, Turri si è imposta sui mercati internazionali nel comparto dei mobili di lusso grazie a una continua evoluzione della produzione unita al costante riferimento alla tradizione classica. Prodotti di fascia altissima sono destinati a una clientela particolarmente esigente, estimatrice della cura artigianale posta in ogni dettaglio. La lavorazione della pelle e le rinomate ed esclusive decorazioni su legno sono da sempre realizzate completamente a mano con processi molto delicati, eseguiti da personale esperto. Gli stili proposti a catalogo vanno dai mobili classici a proposte più moderne ispirate al Deco. La grande versatilità di Turri riesce a soddisfare le richieste più specifiche con produzioni altamente personalizzate. Per l’azienda è infatti di particolare rilevanza il settore del contract con la realizzazione di importanti progetti integrali chiavi in mano. Vengono infatti proposti arredi completi che partono dalle controsoffittature, alle boiserie, dalle porte, ai marmi, per terminare con i mobili su misura e su disegno adattati a ogni ambiente, che sia una residenza privata di lusso, un grand hotel, un ristorante o uno yacht.