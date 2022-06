Lo studio b-arch di Sabrina Bignami e Alessandro Capellaro nasce nel 2000 a Prato. Il suo interesse si rivolge principalmente ai vari settori dell'architettura e dell'interior design attraverso una costante ricerca e cura dell'aspetto creativo del progetto, ma anche un forte controllo della qualità della realizzazione. Lo studio opera in tutta Italia e all'estero attraverso network «on site» di eccellente qualità, nel rispetto della tradizione del Made in Italy che da sempre è sinonimo di progetti " fatti ad arte" in grado di esprimere genio, abilità creativa, autenticità e capacità di realizzazione. Nel mondo si vuol tornare a «toccar con mano» la bellezza. Questo è l'obiettivo di b-arch.