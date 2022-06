Studio, guidato dagli architetti Lorenzo Farina e Serena Fiori, si propone di portare nel campo della progettazione, realizzazioni originali e creative, capaci di qualificare i luoghi, con particolare attenzione alle esigenze della committenza e al confort dei fruitori.

La nostra architettura non è mai statica, ma materia in movimento, capace di adattarsi ogni volta a necessità diverse, con un attento studio degli spazi, dei materiali, dei colori ed del confort sensoriale.

I professionisti, pur spaziando in ogni campo riguardante l'architettura, si sono specializzati nella progettazione, sia architettonica che impiantistica, di studi odontoiatrici, ponendo particolare attenzione all'estetica dello spazio, senza mai dimenticare gli aspetti ergonomici e funzionali di un centro odontoiatrico, con realizzazioni originali e creative, capaci di qualificare i luoghi, con tenendo in considerazione le esigenze della committenza e al comfort dei fruitori. Il secondo campo di specializzazione è quello dell’acustica, nel quale si richiede un’attenzione particolare allo studio dei progetti in relazione al comfort ambientale, ottenuto con particolari accorgimenti, atti ad escludere suoni indesiderati e migliorare la resa acustica degli ambienti confinati; nello stesso campo, la presenza all’interno dello staff, di un tecnico acustico, garantisce l’espletamento di pratiche amministrative e di soluzioni di problematiche acustiche, anche di ambienti o di impianti già realizzati.