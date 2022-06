DomusGaia S.r.l. è un’ impresa di costruzioni attiva nel settore dell’edilizia eco-compatibile preassemblata in legno con sistema di costruzione a pannelli massicci x-lam abbinato a sistema a telaio, costruiti secondo i criteri della bioedilizia e del risparmio energetico.

Realizziamo edifici residenziali, direzionali, capannoni industriali, sopraelevazioni, ed edifici pubblici, come scuole ed asili, con grado di finitura “chiavi in mano”.

Le nostre costruzioni posseggono caratteristiche tecniche che le distinguono qualitativamente per rapidità di costruzione (da 4 a 6 mesi chiavi in mano), prefabbricazione in legno con pannelli massicci ad assi incrociati e block-haus, strutture antisismiche a garanzia trentennale, elevato risparmio energetico classe Gold, A e B secondo i parametri CasaClima e Passivhaus, materiali certificati in bioedilizia (legno e fibre di legno), impianti tecnologici all’avanguardia ed elevato grado di personalizzazione architettonica.

Il legname viene importato dall’Austria e dalla Germania e ed è garantito dalla certificazione CE e PEFC.

DomusGaia inoltre è consorziata con altre aziende del settore dell’edilizia preassemblata in legno del Salisburghese (AT), per garantire condivisione del know-how tecnico, ampliamento della capacità produttiva in breve periodo e ricerca e sviluppo in collaborazione con l’università tecnica del legno di Kuchl.

DomusGaia è un azienda certificata ISO 9001, ha ottenuto la SOA.