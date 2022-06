Borgo Pitti è un piccolo ma interessante laboratorio di falegnameria e verniciatura situato a Pisa in Toscana . L'azienda è gestita a carattere familiare dai fratelli Meoli, Stefano e Luca che hanno tramandato l'attivita iniziata nel lontano 1953 dal padre luciano

Azienda altamente elastica in grado di fornire un servizio specializzato nella realizzazione di ambienti notte, guardaroba letti armadiature a misura e non , ed in grado altresi di fornire soluzione di progetti chiavi in mano

Azienda che riproduce nell'intero ciclo produttivo tutte le tecniche tradizionali ebaniste toscane con utilizzo, per le pitture, di tempere cere e terre naturali nel rispetto della tradizione rianascimentale Fiorentina e Pisana