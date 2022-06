La nostra azienda si specializza nel settore del riscaldamento, in particolare nella produzione di stufe a pellet, con un attiva ricerca di soluzioni innovative che nasce dalla collaborazione e dall’esperienza dei nostri più capaci esperti.

La gamma delle nostre stufe spazia dal classico, al rustico, sino alle più moderne tendenze. La cura dei dettagli, la grande qualità della materia prima, la precisione nelle lavorazioni e la grande attenzione al design ne sono l’espressione più tangibile e concreta. Ci siamo dedicati alla progettazione e allo sviluppo di un sistema innovativo di intendere il riscaldamento della casa ed ai suoi molteplici vantaggi quando fatto con una stufa a pellet. La funzionalità, il risparmio energetico, il massimo rispetto verso l’ambiente e il risparmio economico sono tutti aspetti che caratterizzano le nostre stufe a pellet. Grazie agli avanzati processi tecnologici e alla cura artigianale siamo in grado di garantire degli elevati valori di scambio termico abbinati a considerevoli riduzioni dei consumi. Quello delle stufe a pellet è insomma un mondo tutto da scoprire e dai grandi benefici economici, una valida alternativa al riscaldamento a gas per ridurre al minimo le emissioni di Co2, riscaldando con grande versatilità ogni tipo di ambiente utilizzando un materiale pulito, inodore e caratterizzato da un’elevata ecocompatibilità. Un prodotto dalle diversificate soluzioni di design per il quale non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una nuova concezione per il riscaldamento dei vostri ambienti, ecologica, economica, che sfrutta prodotti affidabili, innovativi, con un severo impegno per la riduzione delle emissioni e di conseguenza apprezzati in tutta Europa, sia da privati che dai nostri rivenditori e grossisti.