Stile Legno è un'azienda di artigianato artistico fiorentino a conduzione familiare nata nel 1963. Il fondatore Nedo Susini inizia il suo percorso grazie all'abilità nel dar forma alle sue idee, esperienza che in seguito viene messa a disposizione di altre aziende fiorentine leader nel campo dell’arredamento artistico. Grazie a questo importante know-how, unito a un forte dinamismo dei tre figli Guia, Mirko e Lorenzo, che dal 1999 entrano in azienda, Stile Legno inizia a sviluppare collezioni a marchio proprio per vestire tutti gli ambienti della casa.

Una storia carica di background, impegno, cura della clientela e soddisfazioni che fanno sentire tutt'oggi l’azienda una vera e propria realtà artigiana.

Negli anni Stile Legno ha indirizzato l’attività verso la realizzazione di piccole serie, avvicinandosi anche a moderni sistemi di produzione, senza mai abbandonare l’idea di unicità che caratterizza e contraddistingue il prodotto artigianale. Molte lavorazioni sono eseguite semplicemente per il piacere di realizzarle, con l’entusiasmo di chi manovra i macchinari al limite di un utilizzo fantasioso. La più grande soddisfazione è far avverare le idee.