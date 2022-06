CHI SIAMO

“Non è la critica che ha importanza… l’attenzione appartiene a chi è attualmente nell’arena… chi si espone è sporcato dalla polvere, dal sudore e dal sangue, chi conosce il grande entusiasmo, la grande devozione e sacrifica se stesso per una causa che vale... È molto meglio scommettere su cose probabili che accostarsi con i poveri di spirito che non soffrono o non godono troppo perché vivono nella grigia penombra e non conoscono né la vittoria né la sconfitta” T.Roosvelt

Stile Pavimenti Legno S.p.a. nasce dalla passione e dall’amore per il lavoro e per il legno nel 1965. Da generazioni infatti nelle verdi colline dell’Appennino Umbro-Toscano le due famiglie Onofri e Colcelli, fondatrici dell’azienda, hanno lavorato nel settore del legname, passando dalla produzione di legna da ardere verso la fine dell’ ‘800 all’attività di segheria per la fabbricazione di traverse ferroviarie fino alla metà del ‘900. Verso la metà degli anni sessanta poi la svolta: la costituzione di un azienda per la fabbricazione del pavimento in legno a mosaico: la Società Tiberina Legnami, da cui S.Ti.Le. Oggi la Stile Pavimenti Legno s.p.a. è un marchio conosciuto in Italia e nel mondo come sinonimo di qualità ed eleganza. L’utilizzo di tecnologie sempre all’avanguardia ed innovative, nonché la cura e l’esperienza nel selezionare le specie legnose più pregiate provenienti da tutto il mondo hanno permesso di creare un marchio di riferimento nel mercato di qualità dei parquet, mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti in tutte le tipologie disponibili, dal pavimento in legno massello (nelle linee Tradizionali, Big e Stilfree) a quello stratificato (nelle linee Stilnovo e Legend), a disegno (Tradizionali a Disegno e Hermitage con taglio laser) e per esterno (Stildeck). La storia e l’evoluzione continua con importanti investimenti in tecnologia e automazioni che fanno si che oggi la Stile disponga dei più efficienti e moderni impianti di produzione di pavimenti in legno Prefinti a due strati. La linea Stilnovo in particolare, rappresenta questo spirito di continua ricerca di perfezione nelle finiture e qualità dei materiali per affrontare a testa alta le sfide del mercato globale, sempre più difficile e competitivo, ma dove il marchio e l’affidabilità del “made in Italy” ha sempre un valore unico.