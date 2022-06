Il Gruppo Valentini è costituito da cinque aziende collegate tra loro per massimizzare la creazione del valore lungo l’intera filiera produttiva, dalla produzione mobili in kit all’arredamento casa e ufficio.

Il successo è frutto di anni di esperienza e di un prezioso patrimonio di competenze, costituito da circa 1.800 dipendenti e da processi produttivi all’avanguardia che garantiscono i più elevati standard qualitativi nel completo rispetto dell’ambiente.

La solidità finanziaria del gruppo ha consentito di reinvestire negli ultimi tre anni più di 50 milioni di euro; nuovi stabilimenti produttivi e nuove tecnologie per produzione mobili in kit per arredamento casa e ufficio, dedicando particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e all’ecologia.