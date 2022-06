storia della falegnameria

Nata nel 1978 come laboratorio artigianale grazie a Gino, padre di Gianni Zacchetti, l’azienda nel corso degli anni ha investito in qualità, innovazione tecnologica e formazione del personale, specializzandosi nell’arredamento su misura e proponendo soluzioni su misura studiate in ogni dettaglio e realizzate per durare nel tempo.

La Falegnameria Gianni Zacchetti è oggi un’azienda dinamica al servizio della clientela con una notevole propensione all’innovazione estetica. Un’azienda che ha investito soprattutto in tecnologie produttive e organizzative.

precisione

& qualità Alta qualità dei materiali, precisione nelle lavorazioni, precisione di segno, nitidezza di disegno, flessibilità e servizio al cliente sono valori essenziali per la Falegnameria Gianni Zacchetti che con le proprie realizzazioni intende rispecchiare una chiara visione del modus vivendi moderno, senza dimenticare quella passata.

Precisione e qualità indicano il pregio di ogni prodotto e contribuiscono attivamente all’arredamento grazie alla loro immagine raffinata e a un’identità ben definita. Solo adottando questi valori si può raggiungere un risultato di pregio e nella perfetta rispondenza della realizzazione.