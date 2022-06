Marancoarchitetti nasce dalla collaborazione di tre professionisti, non è riconducibile alla rigida struttura di uno studio associato ma bensì ad una collaborazione flessibile tra tecnici con una diversa esperienza e formazione alle spalle. L’identità di Marancoarchitetti è influenzata dall’esperienza trentennale nel campo dell’edilizia civile ed industriale del geometra Rolando Anconetani e dalla creatività degli architetti Francesca Marani e Michele Anconetani. Lo studio indaga soluzioni architettoniche innovative come conseguenza delle mutevoli e sempre nuove esigenze della vita contemporanea operando alle varie scale del progetto: dal singolo oggetto all’intero edificio, dall’urbanistica al landscaping, "dal cucchiaio alla città". La qualità dei servizi prestati, il rispetto della tempistica e la razionale gestione del budget sono elementi centrali nelle attività dello studio. Particolare attenzione è dedicata alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza energetica nell’architettura, settore in cui Francesca e Michele si sono specializzati attraverso un Master conseguito presso la facoltà di Ascoli Piceno. I progetti di Marancoarchitetti nascono da uno stretto legame fra i luoghi sui quali si interviene e le tematiche ambientali ed energetiche. Sostenibilità ambientale significa fare scelte consapevoli e responsabili pensate per il futuro, controllando gli aspetti energetici, limitando gli impatti, realizzando ambienti salubri. Marancoarchitetti applica con convinzione queste idee e non trascura gli aspetti emozionali che una buona architettura deve ispirare. Questi aspetti integrati alle competenze si esprimono in progetti che aspirano ad una qualità architettonica che non può prescindere da scelte etiche e sostenibili.