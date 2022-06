OBR Open Building Research è nata nel 2000 dall’idea di Paolo Brescia e Tommaso

Principi di indagare i nuovi modi di abitare contemporaneo creando una rete tra Genova, Milano, Londra e New York, poi estesa a Mumbai ed Accra.

OBR affronta la sua linea di ricerca partecipando a progetti internazionali, con particolare riferimento a programmi pubblici-privati a valenza sociale. OBR ha messo a punto una progettazione urbana che produce effetti allargati rispetto all’ambito fisico del progetto, promuovendo - attraverso l’architettura - il senso della comunità e le identità individuali.

I fondatori Paolo Brescia e Tommaso Principi lavoravano insieme nello studio di Renzo Piano e sono guest lecturers presso diversi atenei europei ed asiatici, come Accademia di Architettura di Mendrisio, Kent State University, Helsinki Aalto University, University of Oulu, Academy of Architecture of Mumbai, College of Architecture of Pune, Università di Genova, Politecnico di Milano, Domus Academy, Luiss, La Sapienza, Università di Messina, Università di Trieste, Mimar Sinan Fine Art University di Istanbul e Hacettepe University di Ankara.

I progetti di OBR sono stati esposti alla 10° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia (2006), alla mostra londinese Architecture: Where to (2007), alla V Bienal de Arquitetura di Brasilia (2007), alla XI Bienal Internacional de Arquitectura di Buenos Aires (2007), alla AR Award Exhibition a Berlin, Budapest e Seul (2008), al China International Architectural Expo a Pechino (2009), all’International Expo di Shanghai (2010) e al 24th UIA World Congress of Architecture di Tokyo (2011), all’International Green Building Summit di Istanbul (2012) e al Museo MAXXI di Roma (2013).