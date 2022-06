Arnaboldi Interiors, il catalogo 2013 "Luxurious home and hospitality" racconta la storia di un'azienda fondata nel lontano 1930 a Cantù, in provincia di Como, culla del mobile, in una piccola "bottega" dietro casa. Da allora l'azienda è cresciuta anno dopo anno, fino a diventare oggi, alla terza generazione, una splendida realtà basata su valori come l'artigianalità, la tradizione e la cultura del mobile.Viviamo a Cantù in Brianza, una terra di arte antica, custode di sapienti tecniche artigiane tramandate da tempo immemore, una terra dove i mobili danno alla casa più emozione e valore aggiunto. Oggi ci piace ripensare ai vecchi tempi e sentire ancora la prima ispirazione, ma in chiave contemporanea ed innovativa, anche grazie all’ingresso in azienda delle nuove generazioni. Così l’arte genera arte e i nostri mobili sono stati al passo con i cambiamenti, reinterpretando i migliori stili del passato o proponendo un design contemporaneo e di funzione.