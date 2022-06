Dal 1957, la falegnameria Roncato lavora il legno con sapienza artigiana e grande passione. In quasi cinquant'anni di attività hanno visto la luce creazioni raffinate, pensate per una clientela esigente e abituata ad apprezzare le cose belle.

Un mobile o un serramento Roncato ha sempre una lunga storia alle spalle, rigorosamente tramandata attraverso le generazioni: l'affascinante storia del legno e della sua trasformazione in oggetto di alta qualità. DALL'AMORE PER IL LEGNO, L'ABILITA' NEL RESTAURO Un'autentica falegnameria artigiana, dove le nobili essenze del legno sono curate e trattate con passione, sa offrire il meglio di sé anche nel campo del restauro. Roncato affronta questo settore così importante e delicato con grande competenza, riportando alla luce lo splendore originario del mobile e del serramento antico. Un'ulteriore conferma della professionalità di Roncato, per tutte le esigenze di chi apprezza il calore, l'eleganza del legno. E conosce il valore della vera qualità.