Che cos’é homify?

homify è la nuova piattaforma online che tratta i temi dell'abitare e del costruire. Qui è possibile trovare gli esperti giusti per tutto ciò che si trova entro le vostre mura domestiche e non solo. Dall’idea al prodotto finale, uniamo esperti di progettazione & costruzione con proprietari di case ed appartamenti, ma anche professionisti del settore con imprenditori di tutta Europa. Gli esperti possono registrarsi gratuitamente in pochi semplici passi, creare un profilo e presentare le foto dei loro progetti. I clienti finali avranno la possibilità di inserire questi progetti in un “Libro delle Idee”, per poi trarne ispirazione, contattare l’esperto gratuitamente e addirittura incaricarlo del progetto. Ogni giorno cercheremo d'ispirarvi con progetti entusiasmanti che non avete mai visto prima. Se apprezzate i miei "Libri delle Idee" potete seguirmi anche su Google Plus!