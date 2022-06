SAO / Schiavello Architects Office sono un gruppo di architetti che operano nei settori dell’ architettura, del design,dell’architettura del paesaggio e della ricerca architettonica . SAO / Schiavello Architects Office emerge da un'attenta analisi di come la vita contemporanea si evolve costantemente a causa dell’ influenza dello scambio multiculturale, di flussi economici globali e di tecnologie di comunicazione che tutte insieme richiedono nuove forme di sviluppo.

Lo studio ritiene che, per far fronte alle sfide di oggi ci deve essere sempre nel progetto un equilibrio tra il risultato sociale, economico ed ecologico in cui l'architettura può proficuamente entrare in un campo in gran parte inesplorato. Un'architettura pragmatica e utopica dedicata a nuove sperimentazioni architettoniche integrando logiche, tecniche e sensibilità delle scienze naturali, l’arte e le tecnologie parametriche che mescolandosi con gli ingredienti convenzionali come vita, tempo libero, lavoro e shopping danno vita ad un’architettura dinamica, in movimento che porta vitalità al progetto.

Grazie a questo metodo progettuale lo studio è stato selezionato tra i migliori giovani studi di architettura italiani emergenti per rappresentare tramite una mostra “Young italian architects”, innovazione e design presso l’ Expo di Shanghai in Cina e successivamente ad un altra mostra di architettura “Ventisettetrentasette”che si è tenuta presso Ordine degli architetti di Roma. A queste mostre collettive si aggiunge una prima mostra personale “City Fluid”,una mostra dedicata alle forme fluide e al rapporto che i progetti hanno tra la natura e l’architettura. Altre mostre a cui ha partecipato: mostra "Young architects Talent" al Pugliarch 2012_Bari - Mostra "Parliamo di Architettura" organizzata da PAAS_Lecce - Mostra Young Italian Architects 2013 - Roma

Dopo vari premi e menzioni lo studio vince assieme a Bottarelli Cahanadas LTDA un concorso internazionale ad inviti in Brasile per la costruzione di un nuovo Auditorium e servizi per il porto di Navegantes. Progetto di 6000 mq realizzato ed inaugurato ai tempi record di un solo un anno di lavori. Schiavello Architects Office è fondato e diretto da Francesco Schiavello