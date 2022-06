La Covertc s.r.l. ha maturato una profonda esperienza in vari settori d’intervento nel campo dell’ingegneria civile, creando al suo interno un panorama di soluzioni diversificate sia per le tecnologie utilizzate che per le necessità del cliente.

Abbiamo una struttura di progettazione interamente dedicata al design di Interni con architetti che continuamente svolgono attivita’ di aggiornamento sui materiali e sulle piu’ moderne tecniche di progettazione, occupandosi anche di tutte le problematiche strutturali incluso le documentazione da presentarsi al genio civile. Proiettando in grande dimensioni il risultato della progettazione riusciamo a dare al cliente la sensazione di entrarci dentro e di girare virtualmente per gli ambienti .

Inoltre e disponibile un incredibile nuovo strumento per coloro che si accingono a ristrutturare casa.

Con Cinemaizer oled della Zeiss e’ possibile passeggiare nel progetto della tuo nuova casa con il supporto della tecnologia stereografica 3D che ti darà la reale sensazione degli spazi.Inoltre con i tuoi naturali movimenti della testa potrai guardarti intorno….girare per gli ambienti….Saprai così esattamente come sarà la tua nuova casa!