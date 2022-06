Cerasarda, la ceramica della Costa Smeralda, nasce nel 1963 a Olbia per volere del principe Karim Aga Khan. Attraverso i colori solari dei suoi smalti e i raffinati decori delle ceramiche artistiche l’azienda ha contribuito alla nascita del mito della Costa Smeralda e alla sua notorietà internazionale quale luogo di vacanza e di sogno. Dal 2002 Cerasarda è entrata a far parte del Gruppo Serenissima Cir: con una produzione raffinata di pavimenti e rivestimenti in cotto smaltato essa porta nel mondo tutta l’eleganza del Mediterraneo nata dall’incontro fra artigianalità, cultura dell’eleganza e sviluppo tecnologico.