UNIKOLEGNO nasce nel 1995 per iniziativa di Marino Da Soller. Ideata inizialmente come azienda “fornitore terzista” di lavorazioni inerenti aipavimenti in legno con il passare del tempo, grazie all’esperienza e alle peculiari doti imprenditoriali del suo fondatore, Unikolegno diventa a mano a mano una vera e propria realtà industriale specializzata nella produzione di pavimenti in legno di qualità.

In altre parole non più semplici “comparse” all’interno di un mercato che stava vedendo gli albori di una nuova era, bensì attivi e prolifici “attori” di quello stesso segmento che avrebbe visto diventare la nostra azienda uno dei punti di riferimento nel panorama dei produttori di pavimenti in legno ai vertici del design e dell'affidabilità. Nasce così l’attuale UNIKOLEGNO e la sua ampia collezione di pavimenti in legno e parquet.

Un voluto richiamo ai parquet di ieri, realizzati con la professionalità d’oggi. Questa è sempre stata la filosofia di “vita” della Unikolegno: unire il costante evolversi della tecnologia con la tradizionale passione per la lavorazione di un materiale nobile come il legno. Unikolegno ha coniugato la creatività che affonda le radici nell’arte lignea Veneta del Rinascimento con la tradizionale laboriosità delle nostre genti. Ricerca di nuove soluzioni per i pavimenti in legno, aggiornamento del processo, sensibilità ecologica, studio dei contenuti estetici, ne costituiscono le linea guida. MARINO DA SOLLER Amministratore unico

Lavorare costantemente all’insegna del “Made in Italy” per produrre pavimenti in legno si è dimostrata la nostra carta vincente. Con il senno di poi e soprattutto di fronte ad una concorrenza sempre più agguerrita, si è capito, che se non avessimo continuato a lavorare con la nostra proverbiale professionalità e maniacale ricerca della qualità, non avremmo potuto raccogliere i frutti tanto sperati. I risultati non si sono fatti attendere, abbiamo, infatti, aumentato in maniera esponenziale il nostro “portafoglio clienti” dei pavimenti in legno prodotti, non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto estero. Il perché di tutto questo sta nell’evoluzione stessa di un mercato sempre più globalizzato dei pavimenti in legno nel quale la clientela manifesta culture, gusti ed espressioni di vita diverse, che debbono trovare unriscontro coerente anche in un prodotto, come il pavimento in legno o parquet, che gioca la sua affidabilità non solo nel prezzo ma prima di tutto sul piano dell’emozione e della qualità.