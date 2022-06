RES ITALIA progetta e produce porte e sistemi dal 1962, anno in cui Enrico Santambrogio fonda l’azienda e la inserisce in un contesto produttivo in fermento, che ha saputo portare lo stile dell’arredo made in Italy nel mondo: la Brianza.

Con sede a Seregno, RES presenta le sue collezioni di porte da interno in tutta Italia, riuscendo ad affermarsi nella penisola per poi espandersi anche oltre confine, conquistando il mercato russo e americano. La distribuzione dei prodotti avviene tramite rivenditori di sistemi di arredo di alto livello, oltre che attraverso specialisti nel settore delle porte di design. I distributori RES sono a New York per gli Stati Uniti e il Canada, in Benelux, Hong Kong, Cipro, Dubai, India e Turchia. Nel corso degli anni, RES ha realizzato importanti progetti di design portando le collezioni di porte e sistemi all’interno dei prestigiosi uffici Estée Lauder Cosmetics di New York, nel complesso immobiliare Palais Liegi a Roma, nella sede Belstaff di Mogliano Veneto, nell’Hotel Conservatorium ad Amsterdam e negli uffici del marchio della moda di lusso Giada in Cina. Numerosi sono anche i prodotti hanno valso a Res premi importanti, tra cui: menzione speciale “Young e Design 1995″ per sistema Sidus; menzione speciale “Young e Design 2003″ per porta a led Luna Light; menzione speciale “Young e Design 2005″ per sistema Twin; segnalazione “Idot 2006″ per porta a led Luna Light.