DAL 1902

Da oltre cent’anni, la CERERIA BIANCHI opera nel settore ceraio. Oggi è una delle aziende italiane leader nel settore della produzione di candele di cera per uso liturgico e non, capace di offrire tutta la propria esperienza per venire incontro alle diverse esigenze della clientela con prodotti affidabili e di qualità. La Cereria nacque in un piccolo laboratorio nel cuore di Varese, dove la produzione di candele era totalmente manuale ed effettuata ad “IMMERSIONE” ( si preparavano dei telai con stoppini della lunghezza richiesta e all’estremità venivano legati ad un’asta pesante. I telai venivano immersi ripetutamente in vasche di cera fusa tenuta calda dal fuoco vivo della legna, e ad ogni bagno aumentava il diametro; raggiunto il diametro richiesto venivano passate in una trafila riscaldata così da poter rendere le candele perfettamente cilindriche e lisce). Data la qualità espressa , nel 1908 la Cereria Bianchi è stata insignita dello stemma di “CERERIA VATICANA” quale fornitore pontificio, importante riconoscimento che dà un grado ben specifico di fiducia assoluta.

Cereria bianchi - Candele dal 1902.

Nel 1970 l’azienda, volendosi ampliare per poter soddisfare le continue richieste dei clienti, si trasferisce a Daverio in un ambiente più ampio e più adatto ai nuovi macchinari. Oggi l’azienda, diretta dalla quarta generazione, lavora per offrire prodotti sempre più di alta qualità, mantenendo vivo il fascino dell’artigianocon la sua manualità ed esperienza, per un vivo, cordiale e diretto rapporto con il cliente. La materia prima, la paraffina, e gli stoppini utilizzati per la produzione delle candele sono di prima qualità tanto da rendere i nostri prodotti unici ed a norma con tutte le leggi vigenti del REACH e contro l’inquinamento.