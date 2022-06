Siamo creatori di mobili decorati a mano utillizzando le tecniche dello stile Veneziano del XVIII secolo.

Camere complete, letti King Size, Queen Size, Twin Size, comodini e bedsides, armadi, pannellature per guardaroba, paraventi, camerette per bambini, cassettoni, panche tavoli e tavolini, consolle, scrittoi, sedie e divani, poltrone e puff, chaises longue tutti decorati a mano. Specchi e lampadari in vetro soffiato di Murano.

La nostra esperienza in arredamento di lusso ci ha consentito di collaborare a innumerevoli progetti di altissimo livello in varie parti del mondo.

La creazione 100% artigianale e Made in Italy consente ai nostri artisti di soddisfare qualsiasi richiesta di finitura speciale da parte dei nostri clienti.