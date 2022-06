Aluscalae progetta e costruisce strutture in alluminio per l’Architettura come : scale per la sicurezza e l’architettura, balaustre e parapetti per terrazzi, logge e balconi, sistema di superfici Aluplana in estrusi strutturali di alluminio per la realizzazione di piattaforme di camminamento, vie di transito, soppalchi, balconi prefabbricati monoblocco, tutti i sistemiAluscalae sono realizzati seguendo una filosofia progettuale di massima flessibilità che consente di ottimizzare gli elementi strutturali e di personalizzare le soluzioni di finitura secondo i desideri del Progettista e del Cliente.

Tutti i sistemi Aluscalae sono fornibili in kit di montaggio oppure nella formula “chiavi in mano” con installazione in opera compresa.

L’obiettivo di Aluscalae, con il suo staff commerciale, tecnico e produttivo, è quello di proporre soluzioni completamente in alluminio, sostitutive di acciaio, legno o calcestruzzo, dotate di elevato pregio estetico, resistenti agli agenti atmosferici, anche i più estremi e che non necessiteranno di alcuna manutenzione nel loro intero ciclo di vita.