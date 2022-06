Domal è il marchio di Sapa Building Systems con la maggior tradizione nell’ambito del mercato italiano dei sistemi per edilizia in alluminio.

Il marchio nasce a Milano nel 1973 e da allora rappresenta il punto di riferimento per i più vivaci studi di architettura e per i più esigenti operatori del settore.

STORIA Nel 1988 Hydro acquisisce Domal, dando al marchio respiro internazionale. Negli anni seguenti, Domal si sviluppa in Spagna, Portogallo, Grecia e, di recente, anche in India. Un’altra tappa fondamentale avviene due anni dopo, nel 1990, quando Domal diventa uno dei marchi di punta di Hydro Building Systems, società nata per scorporo di un ramo di attività da Hydro Alluminio Ornago e oggi denominata Sapa Building Systems, in seguito alla fusione, avenuta nel settembre 2013 tra Hydro e Sapa. I NOSTRI PUNTI DI FORZA Due i capisaldi alla base del successo di Domal: un offerta ampia, in grado di rispondere a tutte le necessità progettuali e un servizio eccellente ed eccellenza. Infatti il costante supporto tecnico garantito da una puntuale assistenza tecnica e una forza vendita capillarmente distribuita sul territorio fanno del servizio un punto strategico per Domal Da oggi a questo si afianca il nuovo CUSTOMER SERVICE, un team di specialisti, divisi per area geografica in grado di assicurare un’assistenza personalizzata e puntuale. Il servizio clienti, accessibile dal numero verde 800-978628, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00. I sistemi per edilizia Domal si prestano a molteplici applicazioni: dalle finestre e porte-finestre in tutte le loro forme, dalle più tradizionali alle più creative, alle persiane, studiate per riprendere i tanti stili regionali, ai sistemi per facciate continue, dalle classiche a montanti e traversi alle strutturali fino a quelle a doppia pelle e poi i balconi, le ringhiere, i portoncini, fino alle pareti divisorie. La gamma delle finiture è estremamente ampia e moderna: dagli anodizzati agli ossidati, dai colori tradizionali a quelli più sofisticati.