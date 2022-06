Nusco nasce come realtà artigianale agli inizi degli anni ’60, ad opera del Sig. Mario Nusco, che raccoglie la lunga eredità familiare nella lavorazione del legno e comincia a muovere i primi passi da imprenditore. Alla fine degli anni ‘60 l’attività diviene di tipo industriale, incentrata, sulla produzione di porte per interni e serramenti in genere. Negli anni ’90, inizia il processo di internazionalizzazione fino alla nascita, nel 2001, della Nusco Porte SpA.

1960 - Laboratorio, ditta individuale 1980 - Snc con amministratore unico 1990 - Internazionalizzazione, Pinum 2001 - SpA nuovo management e CdA 2011 - Nusco SpA, apertura nuovi impianti per gli di infissi in legno, legno alluminio 2012 - Nuovo impianto per gli infissi in pvc