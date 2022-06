Pacini & Cappellini è un'azienda italiana che dal 1982 produce complementi d'arredo in legno quali tavoli da pranzo, tavoli-consolle, sedie, poltroncine, mobili porta tv, madie, librerie, mobili da ingresso, tavolini, appendiabiti, etc. in grado di arredare con gusto ed eleganza ogni soluzione abitativa e commerciale.