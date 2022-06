Ernesto Fusco nasce a Benevento,

dopo il diploma presso il liceo artistico di Benevento, frequenta l'università di architettura di Napoli, ma la sua passione per l'architettura d'interni lo portano all'Istituto Superiore di Design, dove 3 anni dopo si diploma come architetto d'interni sotto la direzione dell'architetto Riccardo Dalisi. Allo stesso tempo realizza i suoi primi lavori spaziando dal graphic design all'interior design.

Successivamente apre il suo studio a Benevento e dal 2003 lavora su progetti di interior design per spazi privati e commerciali.

Spinto dal desiderio costante di nuovo stimoli, si trasferisce in Norvegia, dove apre il suo nuovo studio, continuando a lavorare su progetti in Europa e nel Middle East.

Un'attenta ricerca della semplicità in uno stile contemporaneo che dà uno sguardo alla bellezza del passato è il segno distintivo dei suoi progetti.