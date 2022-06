FRANCESCO ZAPPALA’ È NATO A PALERMO NEL 1979.

NEL 1999 SI ISCRIVE ALL’ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN A ROMA. NEL 2001 LAVORA COME GIORNALISTA ARCHITETTONICO AL SITO INTERNET “EUROPACONCORSI”. NEL 2002 SI DIPLOMA IN ARCHITETTURA D’INTERNI PRESSO L’ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN. PARTECIPA AD ANZIO AL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA “DALLA VIOLAZIONE ALLA COMPOSIZIONE” TENUTO DAL PROF.BORDIN DELL’UNIVERSITA’ DI REGGIO CALABRIA. SI ISCRIVE IN ARCHITETTURA A PALERMO. NEL 2003 PARTECIPA ALLA IV EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “I COLORI DELL’ARCHITETTURA”. NEL 2004 IN COLLABORAZIONE CON GLI ALLIEVI ARCHITETTI DIXON FENG E KIT YEE TAM PARTECIPA CON IL PROGETTO “OPEN SKY MUSEUM”, AL “PALERMO-AUCKLAND STUDIO”, WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA COGESTITO DALL’UNIVERSITÀ DI PALERMO E DI AUCKLAND. NELLO STESSO ANNO COLLABORA ALLA PROGETTAZIONE DI UN REPARTO DI OSTETRICIA PER LA TESI DI LAUREA: “PERCORSO NASCITA UMANIZZATO E PARTO ATTIVO IN AZIENDA OSPEDALIERA DELLA DOTT.SA COLOMBO. NEL 2005, IN COLLABORAZIONE CON L’ARCHITETTO SPAGNOLO ANGELS FÒS TOMAS REALIZZA IL PROGETTO DI MASSIMA DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA A MENFI. NEL 2006 PROGETTA E REALIZZA L’APPARTAMENTO FICI. NEL 2007 PARTECIPA AL CONCORSO DI ARCHITETTURA “IL PIACERE TEMPORANEO”. NELLO STESSO ANNO PROGETTA E REALIZZA L’APPARTAMENTO DI CECCA. SOTTO IL TUTORAGGIO DELLA PROF.SSA LONGO, PARTECIPA ALL’ALLESTIMENTO, DELLA MOSTRA “AREE DISMESSE. PROGETTI PER PORTO MARGHERA 04-06”, PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI PALERMO. NEL 2008 PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PALERMO ESPONE ALLA MOSTRA “PROGETTI PER LA VALLE DELL’ORETO”. NEL PRIMO SEMESTRE E’ ASSISTENTE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA PROF.SSA. LONGO PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI AGRIGENTO E COLLABORA AL SEMINARIO: “RIFLESSIONI SUGLI SPAZI INTERNI” TENUTO DALLA PROF.SSA ANNETTE DORR E ORGANIZZATO DALLA PROF.SSA LONGO . NELLO STESSO ANNO REALIZZA IL PROGETTO D’ARREDO PER CASA COLOMBO. NEL 2008 QUESTA VOLTA IN COLLABORAZIONE CON GLI ALLIEVI ARCHITETTI RAYNER HARLEY, RODRIGUES FIONA E PRANISH ANGILYSH PARTECIPA NUOVAMENTE AL “PALERMO-AUCKLAND STUDIO”, WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA COGESTITO DALL’UNIVERSITÀ DI PALERMO E DI AUCKLAND. NEL 2009 SI LAUREA IN ARCHITETTURA PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI PALERMO. NEL PRIMO SEMESTRE E’ ASSISTENTE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA PROF.SSA. LONGO PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI AGRIGENTO. COLLABORA CON LA ENERSYSTEMS S.R.L. PER QUANTO RIGUARDA RILIEVI DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SEMPRE DAL 2009 INIZIA UNA COSTANTE COOPERAZIONE CON UNA FILIALE IMMOBILIARE DELLA TOSCANO A PALERMO. NEL 2010 PROGETTA E REALIZZA GLI INTERNI DELLA VILLA BORSELLINO A RIBERA (AGRIGENTO), DELL’APPARTAMENTO BOTTINO A PALERMO E DI CASA DI BERNARDO-VEGNA A MARSALA (TRAPANI). NEL PRIMO SEMESTRE E’ ASSISTENTE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA PROF.SSA. LONGO PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI AGRIGENTO. SEMPRE NEL 2010 E’ VINCITORE DEL CONCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI. NELL’ESTATE 2010 E’ TUTOR DIDATTICO NELL’AMBITO DEL “WORKSHOP DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 2010” TENUTO DALLA PROF.SSA LONGO PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI VENEZIA. NEL 2011 PROGETTA UNA NUOVA SEDE PER L'AGENZIA IMMOBILIARE "ARCHIRAFI s.a.s." E UNA SERIE DI MOBILI PER CASA SAITTA, A PALERMO. E’ VINCITORE DEL CONCORSO PER MASTER DI II LIVELLO IN "LOGISTICA DELLE MERCI E INFRASTRUTTURE INTERMODALI" PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO. CONSEGUE L'ATTESTATO COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. Dal 2012 collabora con l'Associazione OSSERVA-RAEE in merito al Progetto PON 2007-13 Social Innovation per la realizzazione di una Piattaforma web per l'ottimizzazione dello smaltimento dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.