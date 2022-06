Ci occupiamo di progettazione architettonica e di interni,

con incursioni nel mondo del design. La nostra attenzione si concentra

innanzitutto sull’architettura intesa come pensiero e strumento per plasmare e

gestire lo spazio e su una lettura attenta dell’esistente, per arrivare poi,

nella scelta dei materiali, delle superfici, degli oggetti, alla cura e alla concretezza

del toccare con mano, con un particolare riguardo all’utilizzo e alla

valorizzazione dell’artigianato locale. In fase operativa di cantiere riteniamo

particolarmente utile instaurare un rapporto di scambio e di intesa con tutte

le professionalità presenti, convinti che, a partire da quelle riflessioni

iniziali sullo spazio, per la qualità del risultato finale sia determinante la

creazione di efficaci sinergie.