Nomade Architettura e Interior Design nasce nell'agosto del 2010 a Milano.

Nomade come architettura in movimento, in viaggio, come volontà di esplorazione con il forte obiettivo di segnare "punti" in diverse parti del mondo. Allo stesso tempo no-made come il “non-fatto” (ancora!), segno di tutto quello che ancora non esiste e da Nomade verrà realizzato, seguendo la forte volontà di esplorare le infinite possibilità offerte dal vivere di oggi. Nomade Architettura e Interior Design è parte di un Network internazionale di studi di architettura che si sono uniti in vista di collaborazioni che vanno oltre i confini del proprio paese. Nomade Architettura e Interior Design collabora con studi di: Londra (Regno Unito), Melbourne (Australia), Dubai, Singapore, Bangalore (india), Cape Town (Sud Africa) Nomade Architettura e Interior Design was created in August 2010 in Milan Nomade as architecture in motion (nomad), with a strong component of exploring desire, and the target to fix some fundamental cores around the world. At the same time no-made, as not-done YET, as the strong will of Nomade to explore all the infinite possibilities of today's living. Nomade Architettura e Interior Design is part of an International network of architectural Practices, that have joined to go beyond boundaries The teams are located in: London (UK), Melbourne (Australia), Dubai, Singapore, Bangalore (india), Cape Town (South Africa)