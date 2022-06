Sergio Fumagalli Nasce a Lecco nel 1957

Si laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel 1980 (relatore prof.Alberico B.Belgiojoso) con una tesi sulla metodologia di intervento urbano applicato all’area dell’Argelati a Milano, (votazione 98/100).

Consegue l’abilitazione all’esercizio professionale Febbraio 1982 (votazione 98/100) e nello stesso anno si iscrive all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Lecco.

Ha fatto parte di diverse commissioni tecniche, edilizie e del paesaggio presso diversi comuni del lecchese.

Dal 1981 al 1982 collabora presso lo studio Tekne Planning a Milano a piani urbanistici per Biella e studi di urban planning e indagini sul traffico in diverse città italiane e del Medio Oriente.

Nel 1982 cura la pubblicazione e la mostra su piazza Duomo a Milano (con A.Grandi, A.Tosi, F.Bagatti Valsecchi).

Dal 1982 al 1993 collabora con lo studio B.B.P.R. a Milano con Lodovico e Alberico B. Belgioioso (Ordinario di Composizione Architettonica alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano).

In questi 11 anni segue come responsabile di commessa diversi lavori, dove ha modo di sperimentare collaborazioni prestigiose, tra cui i principali sono il Piano di aggiornamento e varianti al P.R.G. di Bergamo, P.R.G. di Lumezzane, Bs (con S.Tintori e P.L.Paolillo), nuova sede dell’Impresa Pessina a Milano, nuova sede ATM di via Monterosa a Milano (con Tradital), restauro della Borsa a Milano (con L.Caccia Dominioni ), restauro dei chiostri di S.Eustorgio a Milano, 2° lotto restauro Palazzo Reale a Milano (con F.Helg e A.Piva), i due concorsi internazionali per la "Tète Defence" a Parigi e per la nuova stazione a Bologna.

Apre un proprio studio professionale a Nibionno località Tabiago in via Battisti n.7 nel 1985.

Un passaggio importante nel suo percorso formativo è costituito dall’esperienza dei primi anni novanta con il gruppo della Commissione Cultura dell’Ordine degli architetti di Como: partecipa alla creazione e cura la prima edizione del “Premio Magistri Comacini” e svolge viaggi di grande interesse formativo presso le grandi capitali europee.

In questo periodo, a partire da piccole commesse private, inizia l’esperienza dei concorsi di architettura dove sperimenta la collaborazione con diversi compagni di lavoro nella convinzione che questo sia il metodo più idoneo per stimolare la reciproca creatività e competenza.

Nel corso degli ultimi venticinque anni, partecipa a oltre settantacinque concorsi di architettura, per 13 dei quali riceve il primo premio ed è menzionato per altri 20. E’ invitato con LFLarchitetti a diversi concorsi internazionali su selezione.

Tra le collaborazioni più significative nella progettazione concorsuale emergono quella con l’arch. Marco Castelletti di Erba e, a partire dal 2000 in maniera stabile, quella con il gruppo “LFLarchitetti” Laura e Piero Luconi, Alessandra Manzoni, Giovanni Sacchi e Dario Zappa, conosciuti in occasione della premiazione del concorso per il Tribunale di Lecco.

Lo studio di architettura sergio fumagalli architetto si occupa principalmente di progetti pubblici per costruzioni, sistemazioni urbane e di verde pubblico, in particolare nei comuni di Nibionno, Missaglia, Cesano M., Barzago, Brivio, Olgiate Molgora, Induno, Berbenno di Valtellina e Sondrio.

Ha realizzato ex-novo o curato la ristrutturazione di alcune case unifamiliari nei primi anni novanta a Seveso, Bosisio Parini, Veduggio, Cesano Maderno, Albavilla , Milano e Postalesio.

Ha steso diversi piani di recupero residenziale; in particolare a Masate (Mi), ha progettato il recupero del complesso monumentale di San Nabor e portato a termine la ricostruzione di un isolato urbano per residenze e negozi.