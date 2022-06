Lo studio Five Core è il frutto della rivoluzione che sta cambiando i confini del mondo come lo conosciamo. Fondato nel 2007 dall’intraprendenza di 5 giovani ingegneri e architetti bolognesi, lo studio è virtualmente ovunque per offrire un servizio di avanguardia alla sempre più esigente clientela internazionale.

Esteticamente convinti di un’eleganza come articolazione della semplicità, incrementiamo la complessità in maniera inversamente proporzionale alla scala d’interazione fra uomo e costruito.

Culturalmente attenti all’integrazione e al risparmio intelligente della materia e dell’energia, sfruttiamo sapientemente le proprietà tecnologiche degli elementi costruttivi.

Tecnologicamente innovativi, ci proponiamo come eccellenza nel campo della gestione dei flussi dati e del processo costruttivo a 360 gradi, impiegando il moderno approccio BIM forniamo consulenza offrendo soluzioni ad hoc.

Attualmente in espansione, attivi in Europa, Nord America, Asia, Africa e Medio Oriente.

(Giacomo Bergonzoni, Matteo Cominetti, Marco Magnani, Luca Pedrielli e Francesco Tizzani).