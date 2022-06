pelizziarchitettura viene fondato a parma nel 2008. Attraverso un approccio sperimentale e teoretico, l'attività dello studio varia dai masterplan alle architetture di scala ridotta, spaziando dalla fase ideativa alla costruzione. pelizziarchitettura è stato premiato e selezionato in molti concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il padiglione el lissitzky a novosibirsk (russia), una sukkah per il jewish museum and center for holocaust education a portland (stati uniti), delle case prefabbricate in legno a brescia, il padiglione svizzero per l'expo internazionale 2015 a milano, il masterplan per un'area urbana a porvoo (finlandia), l'ampliamento di una biblioteca a campobasso, lo science and technology park a parma, un complesso residenziale per i paesi del mediterraneo a leverano (lecce), un rifugio di montagna a corniglio (parma), la riqualificazione dell'area di porta nuova a marsala (trapani), due progetti di design di arredo urbano a belluno e uno a brescia.

gianluca pelizzi. laurea con lode in architettura al politecnico di milano, master degree in architectural design alla bartlett school, university college di londra. iscritto all'ordine degli architetti in italia e nel regno unito (arb).

dopo molti anni di collaborazioni con studi internazionali nel regno unito e in italia quali massimiliano fuksas, tp bennett, stipa architettura, nel 2008 apre a parma pelizziarchitettura.