[ZS]² studio progettazione integrata

ing. Agostino Zirulia - ing. Giuseppe Soro

[ZS]² studio nasce da una visione condivisa del progetto inteso come unione di due principali istanze: l'architettura e la tecnica. La base comune nella cultura ingegneristica è garanzia di un approccio al tema progettuale razionale e allo stesso tempo curioso, mai schematico o approssimativo. Le differenti istanze, di qualità architettonico-spaziale e "correttezza strutturale", sono tenute sempre in costante equilibrio per realizzare un unico obbiettivo: la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative del committente, sia esso pubblico o privato. L'attività dello studio si è fin da subito sviluppata su un ventaglio di temi ampio, spaziando dall'architettura di interni alla progettazione comunale di edifici residenziali di diversa tipologia e dimensione, dall'urbanistica alla progettazione strutturale. Lo studio si occupa inoltre di direzione lavori, contabilità, sicurezza (D.Lgs 81/2008) e servizi tecnici connessi alla progettazione quali consulenze, perizie, stime, assistenza tecnica generale, oltreché servizi catastali, rilievi e topografia.

Nella convinzione di interpretare una tendenza ormai chiaramente delineata, lo studio vuole offrire ai propri clienti l'unione di competenze e culture tecniche complementari, oggi indispensabili per svolgere in modo completo qualsiasi incarico.

[ZS]² studio nasce per creare un luogo di lavoro che esalti le singole specialità. Si avvale della collaborazione di altri professionisti che ne condividono l’approccio, in maniera integrata e flessibile per rispondere in modo appropriato alla complessità di ciascun progetto. Il nostro modus operandi è basato sulla convinzione che l'unione delle competenze e delle esperienze, lo studio e l'aggiornamento continuo siano le risorse più preziose da offrire al committente.