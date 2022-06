Ilaria Panchetti Architetto.

Laureata in Architettura con tesi in restauro architettonico, presso la Facolta di Architettura di Firenze il 12 luglio 2001 con il massimo dei voti 110/110 e lode e riconoscimento della dignità di pubblicazione.

Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Siena dal 29 gennaio 2002, sezione a/A al n. 448.

Attualmente attiva nel campo dell'architettura come libero professionista con studio professionale in Montalcino (Si), ha partecipato a collaborazioni con altri progettisti per lavori e concorsi.

Coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - DLgs. 9 aprile 2008, n°81.

Aggiornamento professionale nel campo della Certificazione Energetica Ambientale.

e.mai per contatti: i.panchetti@awn.it