Dal 1966 Marioni progetta e produce lampade, complementi d’arredo, divani, poltrone, sedie e mobili interamente realizzati a mano. Nata come piccola bottega ceramica per volere del fondatore Paolo Marioni, in pochi anni avviene la trasformazione a solida realtà industriale che conquista, con i suoi prodotti, spazi di mercato sempre più ampi in Italia e nel mondo. Oggi la Marioni è una moderna e dinamica impresa che offre alla clientela internazionale arredamenti di elevata qualità e collabora con i migliori architetti, interior designer e contractor per trovare - secondo i valori del made in Italy - le soluzioni arredative più esclusive e raffinate. Il cuore produttivo è a Firenze, dove l’arte di creare oggetti inconfondibili per raffinatezza ed estro affonda le sue radici nel Rinascimento. Tutte le collezioni rifiutano la grande serialità e possono essere personalizzate per forma e dimensione. I cinquant'anni di storia della Marioni sono garanzia per un progetto d’arredo unico, dove si combinano sapientemente design attuale, manifattura artigianale, selezione accurata delle materie prime ed attenzione ai dettagli per esprimere al meglio un lusso tutto italiano.

Alla Marioni la qualità è una delle priorità. Un prodotto deve essere assolutamente conforme alle specifiche definite in fase di progettazione e tutto il nostro personale è quotidianamente impegnato per il rispetto dei più alti standard qualitativi e di servizio.Lampade, complementi d’arredo, divani, poltrone, sedie e mobili, sebbene interamente realizzati a mano, devono sottostare ai più stringenti “stress test” e garantire le proprie prestazioni nel tempo. Tutti le nostre collezioni vengono consegnate un certificato di autenticità che ne garantisce la provenienza e la manifattura 100% made in Italy. Fin dal 2002, la nostra impresa ha raggiunto l'importante traguardo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità Aziendale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015, che ha poi implementato successivamente, adeguandolo alle nuove edizioni.