Studio Martelli, nasce come contenitore di multidisciplinarità del suo staff, che permettono allo studio di spaziare nel campo dell’Architettura , Urbanistica e delle Arti Visive a 360°.

Sebbene la progettazione architettonica pubblica e privata rimane il settore principale di intervento, trova spazio all’interno della nostra professione anche il Restauro, il Risanamento conservativo, fino ad arrivare all’Industral ed Interior Design, settore che in questo momento sta sempre più crescendo all’interno della nostra realtà. Non di minor importanza risulta il settore della consulenza tecnico urbanistica sia in ambito civile che industriale.

La filosofia dello studio è quella infatti di fornire alla committenza un prodotto finito, dove tutto il processo creativo-progettuale che nasce con le linee architettoniche dell’involucro fino ad arrivare allo studio della luce piuttosto che l’arredamento, ha pari importanza. I nostri servizi: Progettazione architettonica pubblica e privataDirezione dei lavori e supervisione dei cantieriInterior designRistrutturazioni: studio e gestione di progetti di riqualificazione e ristrutturazionePerizie e stime tecnicheGestione pratiche edilizieAccatastamentiDisbrigo di pratiche catastaliPiani urbanisticiProgettazione e consulenza urbanisticaPiani di sicurezzaAssistenza nello sviluppo dei piani e coordinamento della sicurezza del cantiereLo studio Martelli, partendo dalle esigenze specifiche, redige il progetto e costruisce il concept principale del lavoro, che poi sviluppa fino ad arrivare alla fase esecutiva in cui ogni elemento è ben inserito e trova la sua definizione. Si occupa poi della corretta esecuzione d’opera e del disbrigo di tutte le pratiche inerenti l’edificazione. Il cantiere sarà seguito passo dopo passo ed in ogni scelta, lo studio Martelli sarà attento e vigile per garantire la piena riuscita e consegna del progetto come prestabilito ed illustrato in precedenza. Lo studio Martelli offre un servizio completo, comprensivo di assistenza delle pratiche amministrative e nella gestione dei lavori, tutte le esigenze del cliente sono rispettate nei minimi dettagli ed i progetti portati avanti con il massimo rispetto delle norme. Per richiedere una consulenza o un preventivo contatteci e faremo in modo di esaudire ogni vostra richiesta.