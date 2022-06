Disegniamo e produciamo artigianalmente divani classici da quasi 50 anni, utilizzando prodotti esclusivamente italiani, abbinando prestigiosi tessuti a passamanerie fioccate a mano.

La nostra dedizione al classico fonda le sue radici negli anni 60 con la nascita di una piccola azienda famigliare, specializzata nella produzione di divani in stile Luigi XV e Luigi XVI e Barocco, rivestiti in tessuto ed in pelle, con imbottiture tradizionali con fibre vegetali, molle elicoidali e capitonné.

Nel 1977 nasce la “Egidio Lunardelli” , che espande la propria esperienza nell’imbottito ed inizia un percorso interpretativo, rivisitando gli intagli stile '700 e '800, integrandoli nelle morbide forme del divano classico, fondendo comfort ed eleganza, con un raffinato gusto nell'abbinamento dei tessuti.

I nostri divani hanno strutture solo in legno massello, sulle quali vengono realizzate imbottiture in poliuretano a densità differenziate, spesso con l’ausilio di piuma o di prodotti tecnici quali HCS ® . Gli intagli sono manuali e le finiture realizzate con tinte ad acqua o oro foglia.

Sono tutti proposti in varie dimensioni e forme, spesso trasformabili letto e sempre personalizzabili secondo le specifiche del cliente.

Gli imbottiti Lunardelli arredano ambienti prestigiosi, ma anche abitazioni ordinarie. Il concetto di comfort e qualità è la base della nostra filosofia, su tutti i nostri prodotti. La complicazione delle lavorazioni e la raffinatezza dei tessuti, sono invece gli elementi che trasformano il divano di uso quotidiano, accessibile a molti, in elemento d'arredo di lusso.

Arte, creatività ed eleganza: “ Il Classico”, è il nostro stile di vita