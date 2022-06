CARLO BERARDUCCIARHITETCURE e' uno studio di architettura con sede a Roma e progetti e

cantieri realizzati ed in corso di realizzazione in Italia e all'estero. Lo studio si occupa di progettazione a tutte le scale, trasportando ricerche e linguaggi formali dalla dimensione dell’oggetto industriale, alla scala dell’architettura fino a quella della progettazione urbana. Con una consolidata esperienza nella progettazione architettonica per interventi residenziali anche di grandi dimensioni sviluppati dalla definizione del masterplan fino alla progettazione definitiva ed esecutiva. Lo studio ha una riconosciuta e premiata esperienza nella riconversione all’interno di ambiti urbani consolidati attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e ridefinizione architettonica in chiave contemporanea.