Albertini è stata fondata nel 1954 come impresa di produzione artigianale specializzata nella realizzazione di serramenti in legno: finestre, portefinestre e chiusure esterne.Nel corso degli anni, grazie ad una crescita costante che ha portato (anni 70) al passaggio alla dimensione industriale, l’azienda ha conquistato il mercato grazie alla capacità di coniugare in maniera ottimale la flessibilità della produzione artigianale e la qualità della lavorazione industriale.Oggi il nome Albertini rappresenta una firma importante nel settore: una firma capace di interpretare l’evoluzione dei gusti, delle tecnologie e dei modi di abitare grazie a una radicata cultura del progetto che, prendendo spunto dalle richieste del cliente, si pone come obiettivo di proporre soluzioni innovative, originali e funzionalmente ineccepibili. Leader in Italia, l’azienda ha raggiunto rilevanti obiettivi anche all’estero (Stati Uniti, Israele, Grecia, Cipro, Spagna, India, Emirati Arabi, Giordania, Kazakistan, Russia, Est Europa, Cina e molti altri).